الجزيري يقود الزمالك لهزيمة الأهلي

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قاد التونسي سيف الجزيري الزمالك لفوز ثمين على غريمه التقليدي الأهلي، في مباراة قمة الكرة المصرية، الإثنين.

وسجل الجزيري هدفي فريقه الذي انتصر بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة من المرحلة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

وتقدم الجزيري في نهاية الشوط الأول للزمالك، ثم أدرك بديل الأهلي التعادل لفريقه في الدقيقة 73.

وقبل النهاية بـ3 دقائق، استغل المهاجم التونسي "الفوضى" في منطقة جزاء الأهلي وخطف هدف الزمالك الثاني.

وقفز الفريق الأبيض إلى المركز العاشر برصيد 21 نقطة (له 4 مؤجلات)، وهو نفس عدد نقاط الأهلي صاحب المركز المركز التاسع بفارق الأهداف (له 6 مؤجلات).