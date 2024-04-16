بالفيديو.. "تصرف غريب" من يوسف بلايلي بحق حكمة جزائرية

A + A -

أثار لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي الجدل خلال مباراة جمعت فريقه بوداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجزائر، بعد اعتدائه على الحكمة غادة مخاط.

وأشهرت مخاط البطاقة الصفراء بوجه بلايلي، بعد اعتراضه على قرارها بتغيير ضربة حرة عند منتصف الملعب، مما أثار غضب بلايلي الذي حاول مسك يدها لمنعها من رفع البطاقة.

وانتشر فيديو الحادثة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وعبر بعض المتابعين عن غضبهم من حالة الاعتداء على حكمة أنثى بأي شكل من الأشكال.

فيما رأى آخرون أن الاعتداء على الحكم أمر مرفوض من قبل أي لاعب لكونه تصرف مخالف لقوانين اللعبة بمعزل عن جنس الحكم ذكر كان أم أنثى.