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شقيق بنزيما يهاجم مدرب الاتحاد السعودي

15
APRIL
2024
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عبر جريسي شقيق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي، عن استيائه من موقف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للـ"العميد"، بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي.
 
وخسر الاتحاد نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي أمس الخميس، أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد "محمد بن زايد" في مدينة أبو ظبي الإماراتية.
 
وشهدت المباراة لعب بنزيما في أغلب أوقاتها على الطرف اليسار، وهو ما استاء منه شقيقه، واصفا إياه بالجريمة.
 
وبعد المباراة أظهر شقيق بنزيما غضبه عبر ستوري على حسابه الرسمي بإنستغرام، وكتب: "كريم بنزيما يلعب على الجهة اليسرى؟ هذه جريمة!!!، ما قمت به ليس له أي معنى، عليك أن تحترم كرة القدم".
 
ويعاني النجم الفرنسي تهديفا مؤخرا مع فريق اتحاد جدة، وتعرض الفريق للخروج من بطولة دوري أبطال آسيا بهزيمة مذله أمام الهلال وأيضا الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري السعودي، إضافة إلى خسارة لقب كأس السوبر أمام الهلال أيضا.
 
يذكر أن تتويج الهلال بالسوبر هو الرابع في تاريخه، فيما لم يتوج الاتحاد باللقب إلا مرة وحيدة، كانت العام الماضي (2023).
روسيا اليوم
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