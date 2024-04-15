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فيتوريا يشكو الاتحاد المصري للحصول على الشرط الجزائي

15
APRIL
2024
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تلقّى الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، شكوى رسميّة من البرتغالي روي فيتوريا مدرب "الفراعنة" السابق قدّمها إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بسبب عدم التزام الأوّل بسداد قيمة شرطه الجزائي في عقده عقب إقالته.
 
وكان الاتحاد المصري قد أقال فيتوريا (53 عاماً) بعد الخروج من بوابة جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الحالي.
 
وكلّف فيتوريا محاميه بتقديم شكوى لفيفا، وهو ما تم بشكل رسمي، بسبب عدم الالتزام بجدولة قيمة الشرط الجزائي كما كان متفقاً عليه بعد فسخ العقد، وفق وكالة "فرانس برس".
 
وأعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري أن محامي فيتوريا أرسل إنذاراً للمطالبة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده.
 
ويحق لفيتوريا الحصول على راتب شهرين كشرط جزائي في حال إقالته عقب الاخفاق في أمم أفريقيا قبل انتهاء مهلة 15 يوماً.
 
وأضاف علام إن "الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل أنه صرف قيمة الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا، مشيراً إلى أن الشؤون القانونية في اتحاد الكرة أكدت أن هناك بنداً في العقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي، وأرسلنا العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى ولو جاءت التوصية بسداد الشرط الجزائي فلن نمانع في سداده".
 
 وأردف "لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول علي باقي قيمة عقده بالكامل الممتد حتى غسطس 2026 وفقاً لبنود العقد".
 
وتولّى فيتوريا تدريب "الفراعنة" في يوليو 2022 خلفاً لإيهاب جلال بعقد يمتد لأربع سنوات، قبل أن يُقال ويُعيّن حسام حسن بدلاً منه.
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