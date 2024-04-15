كريستال بالاس يوجه ضربة لليفربول في "صراع اللقب"

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تبارى لاعبو ليفربول في إهدار الفرص ليتعرض الفريق لضربة قوية في صراعه الثلاثي على لقب "البريميرليغ" بخسارته بهدف دون رد أمام ضيفه كريستال بالاس يوم الأحد.

وأخفق فريق المدرب يورغن كلوب في التعافي من هزيمة مؤلمة 3-صفر أمام ضيفه أتلانتا في دور الثمانية للدوري الأوروبي ليواصل تراجعه.

وسجل إبريتشي إيزي هدف المباراة الوحيد لكريستال بالاس في الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء عن طريق تيريك ميتشل.

وتجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث، متساويا مع أرسنال الثاني الذي سيلعب في وقت لاحق الأحد مع أستون فيلا.

ويتأخر هذا الثنائي بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة.