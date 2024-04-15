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لحظات مرعبة.. إلغاء مباراة روما بالدوري بعد سقوط لاعب

15
APRIL
2024
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ألغيت مباراة أودينيزي وضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الأحد عقب سقوط إيفان نديكا مدافع روما أرضا في الشوط الثاني ونقله على محفة خارج الملعب.
وكانت النتيجة التعادل 1-1 عندما انهار قلب الدفاع القادم من كوت ديفوار على أرض الملعب وسقط على ظهره قبل 18 دقيقة من النهاية.
 
وكان نديكا واعيا لكنه اشتكى من الألم ووضع يده اليمنى على صدره وتوجه أفراد الطاقم الطبي له.
 
وبعدها خرج من الملعب على محفة، وقد أشار بإبهامه لأعلى.
 
وذكر نادي روما عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "بعد الحالة الطبية الطارئة التي تعرض لها إيفان نديكا على الملعب، ألغيت المباراة بين أودينيزي وروما".
 
"اللاعب في كامل وعيه، وقد تم نقله إلى المستشفى للمزيد من الفحوص".
 
وبعد توقف لفترة طويلة، تقرر إلغاء المباراة وغادر اللاعبون الملعب.
 
وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الفحوص التي خضع لها نديكا في المستشفى استبعدت تعرضه لأزمة قلبية، وسيقضي اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، الليلة في المستشفى تحت الملاحظة.
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