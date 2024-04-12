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حكيمي على رادار الريال.. وسان جرمان "لن يجعل الأمور سهلة"

12
APRIL
2024
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بينما يرصد رادار نادي ريال مدريد الإسباني، النجم المغربي أشرف حكيمي، فإن إدارة ناديه باريس سان جرمان الفرنسي تتمسك باللاعب البالغ من العمر 25 عاما.
 
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الملكي يتجه للضغط على باريس سان جرمان لبيع ظهيرها الأيمن أشرف حكيمي والاستفادة من خدماته صيف عام 2025، باعتبار أن عقده سينتهي بعد موسم واحد فقط.
 
وأفادت الصحيفة بأن النادي الفرنسي يسعى لتحصين أشرف حكيمي من الأندية المتربصة ويدرس تقديم عرض مغر له، ويرفض فكرة بيعه سواء لفريقه القديم أو لأي فريق آخر وذلك لمدى أهميته والدور الكبير الذي يلعبه داخل النادي.
 
وتابعت: "باريس سان جرمان لن يجعل الأمور سهلة على ريال مدريد".
 
وكان حكيمي قد غادر ريال مدريد إلى إنتر ميلان الإيطالي سنة 2020 في صفقة قدرت بـ40 مليون يورو، وانتقل بعدها إلى سان جرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2021 مقابل 60 مليون يورو.
 
وسجل حكيمي (25 عاما)، 3 أهداف خلال 22 مباراة خاضها مع ناديه الفرنسي في هذا الموسم، كما كان وراء 4 تمريرات حاسمة.
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