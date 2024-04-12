يوروبا ليغ.. ليفركوزن يواصل هيمنته وروما يصدم ميلان

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شهدت مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة "يوروبا ليغ" إثارة كبيرة، مساء الخميس، وسجلت عددا من المفاجآت، أبرزها سقوط ليفربول المدوي على ملعبه وبين جماهيره.

ليفربول الإنجليزي 0-3 أتالانتا الإيطالي

صدم أتالانتا الإيطالي ليفربول على استاد أنفيلد، وهزمه 3-0، في كبرى المفاجآت الأوروبية هذا الأسبوع.

هاجم بعض جماهير ليفربول المدرب يورغن كلوب، بسبب قرار إراحته عددا من نجوم الفريق، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والكولومبي لويس دياز.

كما فاجأ نادي روما الإيطالي مواطنه ميلان، وانتصر عليه بنتيجة 1-0 في ملعب سان سيرو، ليقترب من الوصول لنصف نهائي البطولة.

سجل هدف روما الوحيد المدافع جيانلوكا مانشيني من ضربة رأسية، وبهذا الانتصار واصل المدرب دانييلي دي روسي سلسلة النتائج الإيجابية لفريق العاصمة.

باير ليفركوزن الألماني 2-0 وست هام الإنجليزي

واصل نادي ليفركوزن الألماني سلسلة الانتصارات هذا الموسم، وحقق فوزا مقنعا على وست هام بهدفين نظيفين، في مباراة سيطر عليها متصدر الدوري الألماني منذ البداية.

ليفركوزن لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، ويبدو الآن المرشح الرئيسي لتحقيق هذه البطولة.

بنفيكا البرتغالي 2-1 مرسيليا الفرنسي

حقق بنفيكا البرتغالي انتصارا مهما على ضيفه مارسيليا، لكن هدف النادي الفرنسي في الشوط الثاني، ضمن للجماهير مباراة إياب مثيرة، قد تذهب للأشواط الإضافية.