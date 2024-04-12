living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يوروبا ليغ.. ليفركوزن يواصل هيمنته وروما يصدم ميلان

12
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة "يوروبا ليغ" إثارة كبيرة، مساء الخميس، وسجلت عددا من المفاجآت، أبرزها سقوط ليفربول المدوي على ملعبه وبين جماهيره.
 
ليفربول الإنجليزي 0-3 أتالانتا الإيطالي
صدم أتالانتا الإيطالي ليفربول على استاد أنفيلد، وهزمه 3-0، في كبرى المفاجآت الأوروبية هذا الأسبوع.
 
هاجم بعض جماهير ليفربول المدرب يورغن كلوب، بسبب قرار إراحته عددا من نجوم الفريق، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والكولومبي لويس دياز.
 
كما فاجأ نادي روما الإيطالي مواطنه ميلان، وانتصر عليه بنتيجة 1-0 في ملعب سان سيرو، ليقترب من الوصول لنصف نهائي البطولة.
 
سجل هدف روما الوحيد المدافع جيانلوكا مانشيني من ضربة رأسية، وبهذا الانتصار واصل المدرب دانييلي دي روسي سلسلة النتائج الإيجابية لفريق العاصمة.
 
باير ليفركوزن الألماني 2-0 وست هام الإنجليزي
واصل نادي ليفركوزن الألماني سلسلة الانتصارات هذا الموسم، وحقق فوزا مقنعا على وست هام بهدفين نظيفين، في مباراة سيطر عليها متصدر الدوري الألماني منذ البداية.
 
ليفركوزن لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، ويبدو الآن المرشح الرئيسي لتحقيق هذه البطولة.
 
بنفيكا البرتغالي 2-1 مرسيليا الفرنسي
حقق بنفيكا البرتغالي انتصارا مهما على ضيفه مارسيليا، لكن هدف النادي الفرنسي في الشوط الثاني، ضمن للجماهير مباراة إياب مثيرة، قد تذهب للأشواط الإضافية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   