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بالفيديو.. "ضرب" حمد الله بعد نهائي السوبر السعودي

12
APRIL
2024
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدولي المغربي ومهاجم اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله وهو يتعرض للضرب بواسطة "سوط" من طرف أحد المشجعين.
 
وحدثت الواقعة بعد المباراة التي توج خلالها الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم، بعد فوزه على الاتحاد 4-1.
 
ودخل حمد الله في مشادة مع أحد المشجعين في مدرجات ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، قبل أن يقوم اللاعب برش المشجع بمياه قنينة بلاستيكية كانت بيده، فيما يظهر أنها ردة فعل على كلام موجه إليه.
 
وتطور الأمر إلى قيام المشجع بضرب حمد الله بسوط كان يمسك به، مما أثار غضب المهاجم المغربي الذي حاول رد الضربات لولا تدخل بعض اللاعبين والمسؤولين الذين أمسكوه.
 
وتدخل أحد أفراد طاقم الاتحاد وبعض اللاعبين والجماهير لتهدئة الأوضاع ومنع اللاعب من الصعود إلى المدرجات، قبل أن يقوم أمن الملعب بالقبض على المشجع.
 
وبعد الواقعة مباشرة، قامت شرطة أبوظبي بإلقاء القبض على المشجع المعني بالأمر.
 
وتم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لظهر عبد الرزاق حمد الله وآثار الضربة بادية عليه.
 
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النجم المغربي تنازل عن حقه تجاه المشجع رسميا أمام الشرطة.
 
وأوضحت الصحيفة أن المشجع أيضا قام بإسقاط أي مطالبة قانونية ضد اللاعب، فيما يتبقى الحق العام في الحادثة.
 
يذكر أن حمد الله سجل الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 21، بعدما حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة من رينان لودي، ليسددها المغربي ويتصدى لها مواطنه ياسين بونو قبل أن ترتد إليه ليضعها في الشباك من مسافة قريبة.
 
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