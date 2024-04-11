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بعد مواجهة ريال مدريد المثيرة.. رودري يطلب "الراحة"

11
APRIL
2024
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مع سعي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيق ثلاثيته الثانية على التوالي من الألقاب الكبرى، عبر نجم النادي رودريغو كاسكانتي عن حاجته للراحة.
 
وقال لاعب خط وسط الفريق رودريغو كاسكانتي المعروف باسم "رودري"، إنه بحاجة لأخد قسط من الراحة، وذلك بعد تعادل مانشستر سيتي مع ريال مدريد بـ3 أهداف لكل منهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
وأضاف رودري، للصحفيين عقب لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد: "كل واحد منا بمقدوره أن يقدم ما هو أفضل، حتى أنا لكننا بحاجة إلى الراحة. لأكن صادقا، أنا بالفعل بحاجة إلى الراحة".
 
وبينما أكد رودري حاجته للراحة يستعد ناديه الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز متخلفا بنقطة واحدة عن أرسنال وليفربول، لمواجهة لوتون تاون على أرضه، يوم السبت.
 
ولم يهزم مانشستر سيتي طيلة هذا الموسم سوى في 3 مباريات كانت ضد ولفرهامبتون وأرسنال وأستون فيلا، وهي المباريات التي غاب عنها رودري بسبب معاقبته بالإيقاف نتيجة طرده بعد تدخلات عنيفة خلال مواجهة الفريق لنوتنغهام فورست.
 
كما خسر سيتي أمام نيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي أيضا عندما تم إيقاف رودري.
 
من جهة أخرى من المقرر أن تقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشيستر سيتي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، كما من المقرر أن يلعب سيتي مباراتين كل أسبوع لبقية الموسم.
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