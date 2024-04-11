أبطال أوروبا.. برشلونة يصعق باريس ويضع قدما في نصف النهائي

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حقق برشلونة الإسباني انتصارا مهما في قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، ليضع قدما في نصف نهائي البطولة.

وعلى استاد حديقة الأمراء في باريس، حقق برشلونة انتصارا بنتيجة 3-2، مما يضعه في موقف ممتاز قبل لقاء الإياب في برشلونة بعد أقل من أسبوع.

وتقدم برشلونة بهدف في الشوط الأول لنجمه البرازيلي رافينيا، قبل أن يعود باريس سان جرمان للقاء بهدفين سريعين في الشوط الثاني للفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي فيتينيا.

ومع سيطرة باريس سان جرمان، عاد برشلونة لينتفض ويسجل هدفين، الأول مجددا بقدم رافينيا، ثم الثالث برأسية المدافع الدنماركي أندرياس كريستانسن.

وبهذه النتيجة المريحة نسبيا، سيحتاج برشلونة إلى التعادل فقط على ملعبه، من أجل بلوغ نصف نهائي البطولة، لأول مرة منذ 5 أعوام.