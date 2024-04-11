living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جديد انتقال محمد صلاح إلى السعودية.. وقف المفاوضات مؤقتاً

11
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد تداول أنباء حول احتمال انتقال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لأحد أندية الدوري السعودي خلال موسم الصيف المقبل، طرأت تطورات جديدة.
 
إيقاف المفاوضات مؤقتاً
فقد كشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو، أن الأندية السعودية قررت إيقاف مفاوضاتها لضم صلاح في الوقت الحالي بصورة مؤقتة سواء المفاوضات مع نادي ليفربول أو مع محمد صلاح نفسه ووكيله رامي عباس.
 
وقال رومانو في تصريحات مع شبكة "كوت أوفسايد"الإنجليزية، إنه ورغم الأنباء المتكررة عن رغبة عدة أندية سعودية في التعاقد مع محمد صلاح، تم غلق الملف في الوقت الحالي، حيث لن يتفاوض أي نادٍ سعودي سواء مع ليفربول أو محمد صلاح نفسه.
 
كما أوضح أن أندية الدوري السعودي تدرك أهمية موسم ليفربول ومنافسته على أكثر من لقب لذا ستترك محمد صلاح وليفربول للتركيز في المنافسات التي يخوضها الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
 
يشار إلى أنه ومنذ الصيف الماضي سعت عدة أندية سعودية للتعاقد مع محمد صلاح وقدم اتحاد جدة عرضا هاماً للشاب المصري، إلا أن لا إعلان رسمي حتى الآن.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   