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انتصار صعب لأتلتيكو في دوري الأبطال وحسم يتأجل إلى دورتموند

11
APRIL
2024
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حقق أتليتيكو مدريد انتصارا مهما في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا بعدما تغلب 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند، الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية.
 
وعلى ملعب ميتروبوليتانو، تقدم أتليتيكو بهدفين في الشوط الأول سجلهما الأرجنتيني رودريغو دي بول والبرازيلي سامويل لينو، ثم رد بروسيا دورتموند بهدفه في الشوط الثاني سجله البديل الكوت ديفواري سيباستيان هالر.
 
وكان دورتموند الأكثر استحواذا على الكرة خلال الشوط الأول من المباراة لكن أتليتيكو فرض تفوقه بشكل كبير في الجانب الهجومي واستغل الأخطاء الدفاعية لمنافسه ليتقدم بثنائية قبل أن يبدأ دورتموند صحوته الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط.
 
وفي الشوط الثاني، فرض دورتموند حضوره بشكل أكبر، وبدا مصرا على تقليص الفارق للحفاظ على آماله في التأهل للمربع الذهبي في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2013، وهو ما نجح فيه بالفعل عبر هدف هالر في الدقيقة 81.
 
وكذلك تألق غريغور كوبيل حارس دورتموند في التصدي لأكثر من كرة خطيرة في الشوط الثاني ليحرم أتليتيكو من تحقيق نتيجة أكبر.
 
وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب دورتموند يوم الثلاثاء المقبل.
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