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"يويفا" يرد على تهديد داعش باستهداف ملاعب "أبطال أوروبا"

10
APRIL
2024
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الثلاثاء، أن مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الأسبوع ستقام في موعدها المحدد رغم التهديد الإرهابي الذي يشكله داعش.
 
كان منفذ إعلامي على صلة بالجماعة الإرهابية قد أصدر عدة منشورات تدعو إلى شن هجمات على الملاعب التي تستضيف مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس ومدريد ولندن يومي الثلاثاء والأربعاء.
 
وردا على ذلك، قال يويفا في بيان "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على علم بالتهديدات الإرهابية المزعومة التي تستهدف مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وهو على اتصال وثيق بالسلطات في الملاعب المعنية(...) من المزمع أن تقام جميع المباريات كما هو مقرر مع وجود الترتيبات الأمنية المناسبة".
 
 من المقرر إقامة مباراتين في مدريد، إذ يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء، فيما يستضيف أتلتيكو مدريد فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء.
 
ويواجه أرسنال الإنجليزي بايرن ميونيخ الألماني في لندن يوم الثلاثاء، فيما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي برشلونة الإسباني في اليوم التالي.
 
وقال وزيران في فرنسا وإسبانيا إنه من المقرر تشديد التدابير الأمنية في الملاعب.
 
تقام مباريات العودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.
 
كان داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة كروكوس هول الموسيقية بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي، والذي قتل فيه 144 شخصا.
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