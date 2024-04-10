واقعة غريبة في دوري أبطال أوروبا بطلها مدافع وحكم

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واقعة غريبة شهدتها قمة دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وبايرن ميونيخ، مساء الثلاثاء، أثارت الجدل حيث اعتبرها المتابعين "خطأ تحكيميا فادحا".

وخلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على استاد الإمارات، قام مدافع أرسنال غابرييل، بإمساك الكرة داخل منطقة الجزاء بشكل غير منطقي، وتم استكمال اللعب رغم اعتراضات لاعبي بايرن ميونيخ.

ومرر حارس المرمى الإسباني دافيد رايا الكرة لغابرييل، من ركلة المرمى، لكن الأخير قرر إيقافها بيدها، ثم إعادة لعبها، بشكل غير مفهوم.

ومثلت اللقطة سقطة تحكيمية كبيرة للحكم السويدي غلين نايبرغ، الذي قرر استكمال اللعب، وكأن شيئا لم يكن.

وعبر عدد من الخبراء، وعلى رأسهم الحكم الدولي الألماني مانويل غرافه، من استغرابه للقرار، واعتبرها ركلة جزاء واضحة لبايرن ميونيخ.

وانتهى اللقاء المثير بنتيجة 2-2، على أن يقام لقاء الإياب في ميونيخ الأسبوع المقبل.