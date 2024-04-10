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فضيحة مباراة أرسنال وبايرن.. الحكم يتحدث عن "خطأ طفولي"

10
APRIL
2024
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كشف المدير الرياضي لبايرن ميونيخ ماكس إيبرل تفسير الحكم السويدي غلين نايبرغ لواقعة مدافع أرسنال غابرييل "الغريبة" خلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وبايرن ميونيخ.
 
وانتهى اللقاء المثير بنتيجة 2-2، على أن يقام لقاء الإياب في ميونيخ الأسبوع المقبل.
 
وقال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ: "أطلق الحكم صافرته، فيمرر الحارس الكرة إلى المدافع، ليأخذها الأخير بيده. هذه ركلة جزاء. وبعد ذلك الحكم قال لنا لا أستطيع أن أمنح ركلة الجزاء في دور ربع النهائي لخطأ غريب مثل هذا".
 
وأضاف إيبرل: "اعذرني أيها الحكم، هذا ليس ذنبنا".
 
ماذا حدث؟
 
خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على استاد الإمارات، قام مدافع أرسنال غابرييل، بإمساك الكرة داخل منطقة الجزاء بشكل غير منطقي، وتم استكمال اللعب رغم اعتراضات لاعبي بايرن ميونيخ.
 
مرر حارس المرمى الإسباني دافيد رايا الكرة لغابرييل، من ركلة المرمى، لكن الأخير قرر إيقافها بيدها، ثم إعادة لعبها، بشكل غير مفهوم.
 
مثلت اللقطة سقطة تحكيمية كبيرة للحكم السويدي غلين نايبرغ، الذي قرر استكمال اللعب، وكأن شيئا لم يكن.
 
عبر عدد من الخبراء، وعلى رأسهم الحكم الدولي الألماني مانويل غرافه، من استغرابه للقرار، واعتبرها ركلة جزاء واضحة لبايرن ميونيخ.
 
 
قال مدرب بايرن ميونيخ توماس توخيل في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "لقد ارتكب الحكم خطأً فادحا. الموقف كان مجنونا. لقد وضعوا الكرة أرضا، وأطلق الحكم صافرته ثم أخذ المدافع الكرة بيده".
أضاف: "ما أغضبني هو تفسير الحكم على أرض الملعب. أخبر لاعبينا أنه كان (خطأ طفوليا) وأنه لن يمنح ركلة جزاء لخطأ طفولي في مباراة بحجم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنه تفسير فظيع. سواء كان خطأ طفوليا أو خطأ للكبار، نشعر بالغضب لأنه كان قرارا مهما ضدنا".
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