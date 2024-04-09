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"اقتلوهم جميعا".. داعش يهدد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

9
APRIL
2024
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمنية عززت "بشكل كبير" في باريس في إطار مباراة باريس سان جرمان وبرشلونة الأربعاء بعدما أصدر تنظيم داعش الإرهابي "تهديدا" يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزير الفرنسي قوله "عزز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية.. بعد تهديد موصوف تحدث عن تنظيم داعش علنا".

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تنظيم داعش هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به"

 

 

ووفقا لموقع "أونداسيرو"، هدد التنظيم بمهاجمة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربع التي ستقام هذا الأسبوع وتتصدرها مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني من جهة ومباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي من جهة ثانية.

وقال المصدر ذاته: "لقد هدد داعش عبر قناته الخاصة مباريات دوري الأبطال، وذلك بنشر رسائل مصحوبة بصورة لأحد مقاتلي التنظيم مع عبارات "اقتلوهم جميعا" فضلا عن أسماء الملاعب الأربعة التي ستلعب فيها مباريات هذا الأسبوع: وهي ملعب الإمارات في لندن وحديقة الأمراء في باريس وملعبا متروبوليتانو أرينا وسانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال التقرير إن إسبانيا وصلت إلى المستوى 4 على 5 من حالة التأهب لمكافحة الإرهاب وتم تعزيزها خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا للمصدر ذاته، تصنف الجماعات الإرهابية التجمعات الكبيرة خلال مباريات كرة القدم على أنها "أهداف سهلة"، للقيام بهجمات مسلحة.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء والأربعاء، فيما تجرى مباريات الإياب بعد ذلك بأسبوع.

وقد نشر الإرهابيون صورة لرجل مسلح مع أسماء 4 ملاعب مقررة لإقامة المباريات هذا الأسبوع، وأضافوا تعليقًا يقول: "اقتلوهم جميعا".

وتأتي هذه التهديدات في ظل استمرار التهديدات الإرهابية على مستوى العالم، مما يدعو إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية الفعاليات الرياضية والحد من خطر الهجمات الإرهابية.

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