البطل العُماني الفيصل الزُبير يتألّق في الجولة الأولى من "تحدي جي تي العالمي أوروبا 2024 " ويُنهيها بالمركز الثاني

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حقّق البطل العُماني الفيصل بن خالد الزبير بدايةً جيدةً في مُستهل تحدي فاناتيك جي تي العالمي أوروبا 2024 من "أيه دبليو أس" - كأس التحمُّل، حيث أحرزَ مركز الوِصافة في فئة الكأس الذهبية في السباق الافتتاحي الذي أُقيم على حلبة بول ريكار الفِرنسية، وأول منصة تتويج للفريق هذا الموسم. هذا وقد تقاسم الفيصل هذا الإنجاز مع زميليه السائقين النمساوي دومينيك باومان والكندي ميكائيل غرينير، على متن سيارة "فريق المنار للسباقات" مرسيدس - أيه أم جي "جي تي 3 إيفو" من تحضير "فريق جيتسبيد".

وتمكّن الثُلاثي من وضع سيارتهم بين سيارتي أودي، الأولى من "فريق ساينتلوك للسباقات" التي فازَت بالسباق، والأخرى تتبع "فريق سي أس أيه للسباقات" في المركز الثالث، وذلك بعد مُنافسةٍ مُثيرة على الحلبة الشهيرة بطول 5.791 كيلومترات، وامتدَت لثلاث ساعاتٍ.

وقال الفيصل: "كان السباق جيدًا بالإجمال، كانت بدايةً موفقة في التجارب الحرة والتأهيلية للسباق، كما كانت تأدية السيارة ممتازة، المركز الثاني ليس ما كنا نطمح إليه إنما ما زالت نتيجةً جيدة".

وتابع: "بدأنا التجارب التأهيلية بإحراز المركز الأول في فئة الكأس الذهبية وتفوقنا على عددٍ من السائقين في فئة المُحترفين، وانطلقنا من المركز الـ 15 إجمالًا، توليت قيادة السيارة في الساعة الأولى، حيث قدمت تأديةً جيدةً وتصدرنا فئتنا، وسلمت القيادة بعدها لزميلي الذي عانى للأسف من مشكلات في إدارة الإطارات حيث تراجعنا للمركز الثالث. حالفنا الحظ في القسم الثالث مع زميلي الثالث حيث قدّم تأديةً ممتازة واستعادَ المركز الثاني".

وختم قائلًا: "بالتأكيد نحنُ سعداء بمركز الوصافة، وتسجيل نقاط ثمينة من أجل البُطولة منذ الجولة الأولى للموسم، لكن أعتقد أن الفوز كان بمتناول أيدينا، إنما يُعطينا هذا مزيدًا من الثقة من أجل مواصلة هذا في الجولة القادمة، سباق 24 ساعة في سبا فرانكورشان الذي يُعدّ السباق الأهم في الموسم".

وتولى الفيصل قيادة السيارة في القسم الأول من السباق مُقدما تأديةً قويةً حيث تقدّم مركزين في الترتيب العام وتمكّن من بناء فارقٍ مُريح عن منافسيه في فئة الكأس الذهبية، علمًا بأن العلم الأصفر رُفِع على كامل المسار بعد مرور 40 دقيقة من جلوسه خلف المقود، إلا أنه كان مُتقدمًا بفارقٍ جيد عن السائق بول إيفارد في سيارة أودي من "فريق ساينتلوك للسباقات".

وتولى دومينيك مهام قيادة السيارة في القسم الثاني من السباق، وأيضاً مع رفع العلم الأصفر على كامل المسار، وحافظ على أفضلية الفريق لبعض الوقت قبل أن يتراجع خلف السائق جيم بلا من "فريق ساينتلوك"، كما تعيّن عليه صدّ الضغوط التي مارسها مُطارده السائق آدم إتيكي من "فريق سي أس أيه".

وتولى ميكائيل مهمة قيادة السيارة في القسم الأخير من السباق، وعاد للسباق في المركز الثالث السائق جيل ماغنوس من "فريق ساينتلوك" وآرثر روجيه من "فريق سي أس أيه"، حافظ جيل على الصدارة حتى خطّ النهاية مُحققًا أول فوزٍ لفريق "ساينتلوك"، فيما تمكّن ميكائيل من تجاوز آرثر في اللفات الأخيرة من السباق ليُعيد المركز الثاني إلى جُعبة "فريق المنار للسباقات".

وبدأت فعاليات الجولة بخوض المشاركين في فئة الكأس الذهبية فترة تجارب حرة صباح يوم السبت، واحتل "فريق المنار للسباقات" المركز الثالث فيها، مع أفضل توقيت لهم 1:54.696دقيقة. فيما حقق "فريق 2 سيز لرياضة السيارات" بدايةً موفقة بتسجيله زمنًا جيدًا في أول ظهور لهم في هذه السلسلة، حيث سجّلوا توقيت 1:54.026 دقيقة، علمًا بأن الفريق الجديد شارك على متن سيارة مرسيدس تقاسم قيادتها السائقون البحريني الشيخ عيسى آل خليفة ومارتن كودريتش ولويس ويليامسون، وأنهوا الفترة خلف سيارة مرسيدس بألوان "فريق جيتسبيد" من فئة الكأس الفضية، قادها السائقون لوكاس ستولز وفابيان شيلر وجول غونو. واحتل السائقون جيل ماغنوس وجيم بلا وبول إيفرارد من "فريق ساينتلوك" المركز الثاني في فئة الكأس الذهبية في سيارة أودي "آر 8 أل أم أس - جي تي 3".

وتألّق "فريق المنار للسباقات" في فترة التجارب التمهيدية التي أُقيمت بعد الظهر، حيث سجّل أسرع الأوقات في فئة الكأس الذهبية، و أُقيمت هذه الفترة قبل فترة التجارب التأهيلية المؤلفة من ثلاثة أقيام وأُقيمت صباح يوم الأحد.

وسجّل آرثر روجيه، سائق "فريق سي أس أيه" أسرع توقيت في فئة الكأس الذهبية القسم الأول من التجارب التأهيلية، بتوقيت 1:54.113 دقيقة، على متن سيارة أودي. واحتل جيل ماغنوس المركز الثاني، فيما احتل سائقو "فريق المنار للسباقات" المركز الثالث.

وتولى دومينيك بومان قيادة السيارة في القسم الثالث مسجلًا أسرع توقيت، 1:53.694 دقيقة خلال اللفات الخمس التي خاضها تبِعه جيم بلا من "فريق ساينتلوك"، وبعد احتساب التوقيت الإجمالي لكلا القسمين تمكن "فريق المنار" من تصدّر الترتيب. فيما تولى ميكائيل غرينير مهمة قيادة السيارة في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، حيث لم يخيّب الآمال، وتصدر أوقات الفئة الذهبية بتوقيت 1:53.425 دقيقة، فيما أنهى لويس ويليامسون الفترة في المركز الثاني مع "فريق 2سيز لرياضة السيارات". وبالتالي، تصدّر "فريق المنار للسباقات" شبكة الانطلاق في فئة الكأس الذهبية، تبعه سائقو فريقي "ساينتلوك" في المركز الثاني، و "سي أس أيه" في المركز الثالث.