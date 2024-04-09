living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقارير: مدير ليفربول الجديد منفتح على بيع محمد صلاح

9
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت تقارير صحيفة إنجليزي باستقرار ليفربول على رحيل نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما تلقي اللاعب عرضًا مغريا من فريق اتحاد جدة السعودي.
 
وقالت شبكة "HTIC" إن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيع محمد صلاح الصيف المقبل، لرغبته في رحيل عدد من اللاعبين الكبار سنًا، وأنه يريد التعاقد مع صفقات صغيرة في السن، وأن يقوم بناء فريق جديد خاصًة أن يورغن كلوب المدير الفني للريدز سيرحل بنهاية الموسم.
 
ويستعد ليفربول لتغييرات ضخمة في صفوفه بدءاً من إيجاد بديل للألماني يورغن كلوب الذي سيترك منصبه نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى تحديد مصير عدد من النجوم يتقدمهم الهداف محمد صلاح.
 
 وبحسب موقع "تيم توك" فإن مايكل إدوادرز رئيس عمليات كرة القدم مسؤولاً عن التفاوض مع الثلاثي، إذ ينوي تقديم عرض "ضخم" لا لإكسندر-أرنولد (25 عاماً) بينما سيقدم عرضاً أقل بكثير لصلاح.
 
وتابع الموقع أن أرنولد أمضى مسيرته كاملة في ليفربول، فقد انضم إلى النادي وهو بعمر السادسة وتدرج في فئاته حتى صعد إلى الفريق الأول في 2016 ومنذ ذلك الحين وهو لاعب أساسي لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.
 
ويشير التقرير إلى أنه سيتم عرض على صلاح أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيًا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي سيجعله يتفوق على كريستيانو رونالدو في المخططات ذات الدخل المرتفع.
 
 ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول البريميرليغ برصيد 71 نقطة من 31 مباراة ويتساوى في النقاط مع المتصدر أرسنال، ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 70 نقطة من 31 مباراة.
 
وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يحرز في أربع مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد، كما أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، تسجيلًا لـ لأهداف على ملعب أولد ترافورد.
 
وساهم صلاح في إحراز 17 هدفا في آخر 9 مباريات خاضها أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   