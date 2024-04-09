الهلال يعبر النصر ويلتقي الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

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تأهل الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم بعد فوزه على غريمه التقليدي النصر 2-1 في الدور نصف النهائي على استاد محمد بن زايد بأبوظبي ليضرب موعدا مع الاتحاد الفائز على الوحدة 2-1 في اليوم ذاته.

سجل للهلال سالم الدوسري من انفراد بالمرمى (61) وأضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني من كرة رأسية (72). وسجل للنصر السنغالي ساديو مانيه (90+9).

وشهدت المباراة طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (86) لتكون البطاقة الحمراء رقم 12 في مسيرته الكروية على مستوى الأندية، والثانية له مع النصر منذ انضمامه للفريق.

ويعتبر هذا الفوز هو الثالث للهلال على النصر هذا الموسم حيث فاز في الأولى في الدوري السعودي 3-0، ثم في كأس موسم الرياض 2-0.

كما يعد هذا الفوز هو الثاني للهلال على النصر في السوبر، حيث تواجه الفريقان من قبل في البطولة مرتين، الأولى عام 2015 على ملعب "لوفتس رود" في لندن كأول نسخة لكأس السوبر، وفاز الهلال 1-0 فيما فاز النصر في الثانية في 2020.

وتأهل الهلال لملاقاة الاتحاد في النهائي الخميس المقبل، ساعيا للتتويج باللقب الرابع في هذه المسابقة علما أنه أكثر من توج باللقب (3 مرات - أعوام 2015، 2018 و 2021).

وفي المباراة الثانية، قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد إلى النهائي بعد الفوز على الوحدة 2-1 على ملعب آل نهيان.

سجل للاتحاد مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق بنزيمة الهدف الأول بعد 55 ثانية فقط من انطلاق المباراة قبل أن يعزّز المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة لفريقه قبل نهاية الشوط الأول (42). وقلص حسن العيسى النتيجة للوحدة (90+7).

وعاد بنزيمة إلى نغمة الأهداف بقميص الاتحاد بعد صيام دام 130 يومًا، مسجلاً أسرع أهداف السوبر السعودي عبر تاريخه بعد 55 ثانية فقط من انطلاق المواجهة.

وكان آخر هدف سجله بنزيمة في شباك الخليج في الدوري السعودي في 30 نوفمبر 2023.

وعزز حمدالله تقدم الاتحاد بالهدف الثاني (42)، معززًا رقمه كهداف تاريخي للسوبر برصيد 6 أهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2-0.

وفي الشوط الثاني لاحت عدة فرص للاتحاد لزيادة غلته من الأهداف، وفي المقابل كثّف الوحدة هجماته من أجل تقليص النتيجة ولكن دون جدوى.

وأهدر فيصل فجر لاعب الوحدة ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الحكم المساعد (في إيه آر) في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل العيسى هدف الوحدة الوحيد (90+7) لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2-1 وانتزاعه بطاقة التأهل إلى نهائي المسابقة.

ويشارك في السوبر 4 أندية هي الهلال والنصر والوحدة والاتحاد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي من 8 وحتى 11 أبريل.

وكان الاتحاد هو آخر من حقق لقب السوبر في النسخة الماضية 2023 على حساب الفيحاء.