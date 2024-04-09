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غوارديولا: الفوز على الريال مرتين بنفس الطريقة أمر مستحيل

9
APRIL
2024
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لا يتوقع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تكرار فوزه الساحق على ريال مدريد الموسم الماضي عندما يلتقيان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.
 
وفاز سيتي حامل اللقب على ضيفه ريال 4-صفر في مايو الماضي ليفوز 5-1 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لكن غوارديولا قال إن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سيمثل تحديا مختلفا مع استعداده لمباراة الذهاب غدا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.
 
وقال غوارديولا للصحفيين "الأمر صعب. لأن الفوز على ريال مدريد مرتين بنفس الطريقة أمر مستحيل... لأنهم يتعلمون.
 
 
"أتوقع أساليب لعب مختلفة في المباراة الواحدة. لديهم القدرة على الضغط العالي واللعب بشراسة. ريال مدريد خطير للغاية... الجميع يعرف قوتهم وتحولهم السريع خلال اللعب.
 
"في الوقت نفسه، لا يمكنك المجيء إلى هنا فقط للسيطرة على المباراة. عليك أن تحاول النيل منهم وتسديد لكمة سريعة لهم وإجبارهم على الشعور بقدرتنا على التسجيل في أي وقت. نشعر بقوة وثقة كبيرة".
 
وكرر لاعب الوسط رودري كلام مدربه بينما عبر عن أمله في أن تساعد الخبرة التي اكتسبها سيتي من الفوز العريض الموسم الماضي الفريق على الحفاظ على هدوئه تحت الضغط.
 
وقال "نعلم أننا سنواجه فريقا مختلفا لريال مدريد. يلعبون بشكل مختلف. يسيطرون على معظم فترات المباراة. علينا أن نتأقلم.
 
"أصبحنا أكثر نضجا، لدينا خبرة في الفوز بهذه البطولة وقد جئنا إلى هنا بعقلية ورباطة جأش مختلفتين. أتمنى أن تساعدنا خبرة الفوز بالبطولات على القيام بالأشياء بشكل صحيح غدا".
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