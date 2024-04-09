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دخل التاريخ.. بنزيمة يسجل أسرع هدف بتاريخ السوبر السعودي

9
APRIL
2024
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بعد صيام تهديفي دام 115 يوما، نجح نجم فريق الاتحاد السعودي كريم بنزيمة في تحقيق عودة تاريخية، بعد أن سجل أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي.
 
فقد تمكن كريم بنزيمة، أمس الاثنين، من تسجيل الهدف الأول لفريقه الاتحاد في شباك منافسه الوحدة في الثانية 56 من المباراة، فدخل بهذا الهدف تاريخ كأس السوبر السعودي من أوسع أبوابه.
 
ويعد هذا هو الهدف الأول لكريم بنزيمة، البالغ من العمر 36 عاما، مع فريقه الاتحاد، وتحديدا منذ أن هز شباك الأهلي المصري في منتصف ديسمبر الماضي، بربع نهائي كأس العالم للأندية.
 
ورفع بنزيمة رصيده من الأهداف مع فريقه الاتحاد إلى 13 هدفا، منها 10 في بطولة الدوري، بجانب 8 تمريرات حاسمة في 27 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم.
 
وأحرز بنزيمة الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن تنتهي الدقيقة الأولى على صافرة البداية، فيما أحرز هدف الاتحاد الثاني لاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة 42، بينما أحرز هدف الوحدة الوحيد حسين أحمد العيسى في الدقيقة 90.
 
وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف، ليتأهل الاتحاد، حامل اللقب، إلى نهائي البطولة أمام الهلال، الذي فاز على فريق النصر، الخميس المقبل.
 
وكان فريق الهلال فاز على النصر بهدفين لهدف، في مباراة شهدت طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقائق (في الدقيقة 86 من المباراة).
 
وأحرز هدف النصر الوحيد لاعبه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 90 من المباراة، بينما سجل أهداف الهلال اللاعبان سالم الدوسري في الدقيقة 61 ومالكولم دي أوليفيرا في الدقيقة 72.
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