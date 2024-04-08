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تهديد يواجه الرياضيين في أولمبياد باريس 2024

8
APRIL
2024
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حددت منظمة Surfrider Foundation البيئية، تهديدا يواجه الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقررة في باريس هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نوعية المياه في نهر السين لا تزال غير مطابقة للمعايير الموصى بها للسباحة.

وتم إجراء الاختبارات في الفترة من سبتمبر 2023 إلى آذار/ مارس 2024، وأشار العلماء إلى المخاطر التي يتعرض لها الرياضيون الذين سيشاركون في مسابقات الترياتلون والسباحة في المياه المفتوحة.

وفي آب/ أغسطس 2023، ألغيت بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة في باريس.

وتم رفض البطولة بسبب تلوث المياه في نهر السين، وكان من المفترض أن تكون هذه المسابقات اختبارات تسبق الألعاب الأولمبية.

وتم حظر السباحة في نهر السين منذ عام 1923، ويرجع ذلك بسبب التدهور الكبير في جودة مياه النهر واحتوائها على الكثير من البكتيريا البرازية الخطيرة، ويعود نظام الصرف الصحي إلى القرن التاسع عشر ويقوم على صب مياه الصرف في أنفاق تحت شوارع باريس، في الأوقات العادية يصل الصرف إلى مراكز المعالجة في ضواحي العاصمة، ولكن حين تهطل أمطار غزيرة يختلط فائض الصرف بمياه نهر السين،، وتم التخطيط لتنظيف النهر مع بداية الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 تموز/ يوليو القادم إلى 11 آب/ أغسطس 2024.

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