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آخر تطورات حالة حسين الشحات.. تدخل جراحي عاجل

8
APRIL
2024
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شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن الإصابة التي تعرض لها نجم الأهلي المصري حسين الشحات خلال مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني الجمعة الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 
وتعرض الشحات لإصابة مقلقة على مستوى الرأس في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتم نقل اللاعب المصري بعد اللقاء إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.
 
وكشفت وسائل إعلام مصرية آخر تطورات الحالة الصحية للشحات، كونه يعاني من شرخ في عظمة العين وشرخ جانبي.
 
وأضافت "اللاعب كان من المفترض خروجه من المستشفى مساء السبت، لكن الأطباء فضلوا تواجده لمدة 24 ساعة أخرى تحت المراقبة، بسبب الارتجاج الذي شعر به، ولإجراء بعض الفحوصات نتيجة الكدمة القوية في الوجه، وكان فيه دوخة بسيطة، ونتيجة الإشاعات أثبتت وجود شرخين أحدهما في الوجه وآخر أسفل العين في الجهة اليمنى".
 
وأوضحت: "اللاعب في حالة جيدة وكان وسط أهله وبدأ يتحرك، ولكن بسبب الإصابة في الوجه سيخضع الشحات لتدخل جراحي، وسيظل موجودا بالمستشفى لمعالجة الشرخ بالوجه، ومن المتوقع أن تصل مدة غيابه عن الملاعب إلى شهر مع وجود فترة نقاهة".
 
وتابعت: "ذاكرته جيدة. يوم الجمعة فقط كان تائها ولم يأكل جيدا بسبب ألم الفك لكنه سيرتدي قناعا مع عودته إلى الملاعب وسيغيب عن مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
 
وذكرت تقارير إعلامية أخرى، أن الشحات لم يكن بحالة جيدة نهائيا من ناحية التركيز والاستيعاب والحركة بعد سقوطه، ولكن بعد مرور 24 ساعة فقط أصبحت الأمور أفضل بكثير.
 
وكان الأهلي تغلب على سيمبا التنزاني 2-0، ليضرب موعدا مع مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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