انسحاب بعد دقيقة.. "أحداث غريبة" في نهائي السوبر التركي

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أحداث غريبة تكاد "لا تصدق" شهدها نهائي كأس السوبر التركي بين فنربخشه وغلطة سراي، تمثلت بـ"انتهاء المباراة" بعد دقائق قليلة فقط من انطلاقها.

ماذا حدث؟

قرر نادي فنربخشه التركي المشاركة في النهائي بلاعبين صغار لفريق دون 19 عاما، كنوع من الاعتراض على الاتحاد التركي، بسبب قرار تخفيض عقوبة طرابزون سبور، النادي الذي تهجمت جماهيره على لاعبي فنربخشه قبل أسابيع.

في مارس الماضي، اقتحمت جماهير طرابزون سبور الملعب واشتبكت مع قوات الأمن ولاعبي فنربخشه بعد خسارة طرابزون 3-2 .

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم حرمان طرابزون سبور من حضور جماهيره للمباريات 6 مباريات، قبل أن يخفض العقوبة إلى 4 مباريات، مما أثار استياء إدارة فنربخشه.

نهائي السوبر

خلال اللقاء، دخل نجوم غلطة سراي بمواجهة براعم فنربخشه، وسجل هداف غلطة سراي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفا بعد 50 ثانية من انطلاق المباراة.

بعد الهدف السريع، قرر لاعبو فنربخشه الصغار مغادرة الملعب والمباراة.

لقب السوبر

لاستكمال اللقاء أمام الجماهير، أدخل غلطة سراي لاعبيه الاحتياطيين وأجروا مباراة استعراضية، وسط تحية كبيرة من جماهيرهم.

ووفقا لتقارير تركية، سيمنح لقب السوبر لغلطة سراي، بعد انسحاب فنربخشه من اللقاء.