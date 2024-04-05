كشف نتائج التحقيقات السرية حول نشاط حسابات بيكيه

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خضعت حسابات جيرارد بيكيه البنكية خلال اليوم الفائت، لمراقبة من وحدة المعلومات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني.

ويعود ذلك للكشف عما إذا كانت هناك تحويلات تمت من أي من حسابات بيكيه إلى حسابات خاصة برئيس الاتحاد الإسباني الأسبق، لويس روبياليس.

ويبدو أن الثنائي متورطان في اتهامات بالفساد المالي وإساءة إدارة الحسابات المالية، على خلفية رعاية شركة "كوزموس" لبعض نشاطات الكرة في إسبانيا، وأبرزها بطولة السوبر الإسباني في السعودية.

وتحصلت شركة "كوزموس" المملوكة لبيكيه على مبلغ يتجاوز 10 مليون يورو نظير تنظيم عقود بطولة كأس السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن التحقيقات كشفت أن معظم هذه المبالغ ذهب لتمويل شراء نادي أندورا المملوك في الوقت الراهن من قبل مدافع برشلونة الأسبق.

لكن جهة التحقيق خلصت في النهاية إلى أنه لم تتم أي تحويلات من أي حسابات بيكيه البنكية إلى حسابات مباشرة لروبياليس، وهذا ما ينفي الاتهامات إلى الآن، إلى حين صدور بيانات جديدة تخص هذه العمليات.