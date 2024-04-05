بالمر يقود تشيلسي لفوز مثير على يونايتد بالدوري الإنجليزي

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انتفض تشيلسي في اللحظات الأخيرة ليفوز 4-3 على مانشستر يونايتد، سادس الترتيب، بفضل ثلاثة أهداف سجلها كول بالمر بعدما بدا أن الفريق الضيف في طريقه للفوز بالمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل بالمر هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ تشيلسي الذي كان على شفا الخسارة 3-2 على ملعبه.

وتقدم تشيلسي 2-صفر في غضون 20 دقيقة بهدفي القائد كونور كالاجر وركلة جزاء سجلها بالمر.

وأدرك يونايتد التعادل في الشوط الأول بهدفي أليخاندرو جارناتشو وبرونو فرنانديز قبل أن يسجل جارناتشو هدف التقدم في الدقيقة 67.

لكن بالمر سجل هدف التعادل من علامة الجزاء قبل أن يسدد كرة غيرت مسارها إلى داخل الشباك في الثواني الأخيرة ليثير احتفالات عارمة بين جماهير تشيلسي عاشر الترتيب.