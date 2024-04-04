بالأرقام.. رونالدو يحرج أساطير كرة القدم

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بات كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، قريبا من نيل لقب هداف الدوري السعودي لموسم 2023-2024، في ظل تربعه على عرش صدارة الترتيب.

ووصل رونالدو إلى 29 هدفا بعدما سجل "هاتريك" في شباك أبها، الثلاثاء الماضي، ليبتعد بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال.

وسلطت شبكة "بليتشر ريبورت" الضوء على استمرار قطار أهداف رونالدو بلا توقف، رغم تقدمه في العمر وبلوغه 39 عاما.

وأشارت الشبكة إلى بلوغ "الدون" 422 هدفا منذ أن بلغ 30 عاما، وهو ما يتفوق به على أساطير وهدافين سابقين في مسيرات كاملة.

وهناك مجموعة من اللاعبين السابقين الذين لم يسبق لهم تسجيل أكثر من 422 هدفا منذ بداية مسيراتهم وحتى نهايتها.

وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء صامويل إيتو الذي سجل 420 هدفا، وتييري هنري (411) وديدييه دروغبا (367) هدفا.

وأضافت أن رونالدو تفوق أيضا على غونزالو هيغواين، وواين روني، ورود فان نيستلروي، إذ سجل كل منهم 366 هدفا.

وتابعت أن هذا التفوق يسري أيضا على روبن فان بيرسي (322)، لوكا توني (322)، فرانشيسكو توتي (316)، كارلوس تيفيز (312) ودييغو فورلان (310).