تعيين البلجيكي بريس مدربا جديدا لمنتخب الكاميرون دون علم الاتحاد الكاميروني!

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أعرب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن "دهشته الكبيرة" إثر علمه بأن وزارة الرياضة عينت البلجيكي مارك بريس مدربا جديدا للمنتخب الوطني الأول للبلاد.

ويخلف المدرب البلجيكي، المدرب المحلي ريغوبير سونغ الذي انتهى عقده بعد كأس الأمم الإفريقية في وقت سابق من العام الحالي ولم يتم تجديده.

وجاء في بيان نشره الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على حسابه في موقع "فيسبوك" يوم الأربعاء: "علم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في نفس الوقت الذي علم فيه جميع الكاميرونيين، بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمنتخب الوطني للكبار لكرة القدم للرجال".

وقال الاتحاد إن القرار اتخذ "من جانب واحد" (وزارة الرياضة) معربا عن "دهشته الكبرى من هذا العمل الذي يخالف أحكام المرسوم رقم 2014/384 المؤرخ في 26 سبتمبر 2014 والمتعلق بتنظيم وعمل الفرق الوطنية لكرة القدم".

وأضاف الاتحاد أنه يحاول "إلقاء الضوء على هذا الوضع المؤسف وسيعلن دون تأخير عن رد الفعل الذي ينوي القيام به".