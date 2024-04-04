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تين هاغ: من الصعب على يونايتد التأهل لدوري أبطال أوروبا

4
APRIL
2024
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قال مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ إنه واقعي بما يكفي ليدرك أن احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل سيكون أمرا صعبا.
 
ويبتعد مانشستر يونايتد بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" بالإضافة إلى قائمة الإصابات المتزايدة التي يجب مواجهتها.
 
وخاض يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الممتاز، مباراتين أقل من أستون فيلا صاحب المركز الرابع وسيسعى لتقليص الفارق إلى 8 نقاط عندما يلعب خارج ملعبه مع تشلسي في وقت لاحق اليوم الخميس.
 
ومع تقدم توتنهام هوتسبير عليه بمركز واحد في المركز الخامس، فإن مانشستر يونايتد أمامه الكثير من العمل ليقتنص مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل.
 
 وقال إريك تن هاغ "أعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية لأننا لسنا في وضع جيد. لكننا نريد الفوز في كل مباراة هذا هو المعيار الذي لدينا هنا".
 
وأضاف "علينا أن نواصل سعينا للتقدم. لكنني أعلم أيضا أننا واجهنا الكثير من المشاكل لذلك فأنا رجل واقعي".
 
وأردف قائلا "في مسابقة شديدة التنافسية والفرق متقاربة المستوى للغاية لذلك فأنت بحاجة إلى أن يكون اللاعبون متاحين لتكوين فريق متسق".
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