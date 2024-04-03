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حقيقة شتم مبابي لمدربه إنريكي بعد استبداله في لقاء مارسيليا

3
APRIL
2024
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استنكر مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي "كل أنواع التكهنات" حيال علاقته بالنجم كيليان مبابي وتقليص وقت مشاركته مع فريق العاصمة منذ إعلان نيته الرحيل في نهاية هذا الموسم.
 
وسئل إنريكي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة رين المقررة غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس فرنسا، عن سلوك قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022، بعد خروجه بعد ساعة على انطلاق مباراة مارسيليا الأخيرة في الدوري الأحد الماضي (2-0).
 
وبدا مبابي غاضبا بعد استبداله وتلفظ ببعض الكلمات قبل أن يغادر الملعب ويتوجه إلى غرفة تبديل الملابس.
 
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن مبابي قام بشم مدربه لحظة خروجه من الميدان.
 
ورد إنريكي على هذه التكهنات ممتعضا: "الغريب هو كل ما يقال بين جزء من الصحفيين بناء على أخبار كاذبة. اخترع أحدهم إهانة (انطلاقا من اللقطات)، فنشأت تكهنات من جميع الأنواع".
 
وتابع المدرب الإسباني "أعيش كل هذا الأمر براحة تامة. أنا سعيد من كل اللاعبين، من بينهم كيليان، لقد تصرف دوما بطريقة باهرة".
 
واعتبر المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا أن التعليقات "لا تؤثر علي، لا أسمع، لا أقرأ".
 
يذكر أن مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان بأنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي وسيكون نادي ريال مدريد وجهته المقبلة على الأرجح.
روسيا اليوم
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