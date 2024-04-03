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"رفضتُ أخذ قميصه... ".. ماتيراتزي يكشف عما حدا بزيدان أن ينطحه "النطحة" الشهيرة

3
APRIL
2024
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تحدث المدافع الدولي الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي مجددا عن واقعة تعرضه لـ"النطح" قبل 18 عاما من قبل أسطورة الكرة الفرنسية زيدن الدين زيدان وذلك في نهائي كأس العالم 2006.
 
وشهدت آخر مباراة في مسيرة زيدان الكروية لحظة دراماتيكيةً، حيث تم طرده في الشوط الإضافي الثاني من نهائي مونديال ألمانيا 2006 بعد نطحه لماتيراتزي مدافع إيطاليا في صدره.
 
وتحطمت أحلام منتخب فرنسا في نيل كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه حينها بعد طرد زيدان لتظفر إيطاليا باللقب.
 
وفي تصريحات نقلها موقع "EuroFoot"، عبر ماتيراتزي عن حزنه لاختزال مشواره الكروي في هذه اللقطة وحدها، قائلا: "لا أحب ذلك، لأنه من غير العادل تصنيفي وفقا لها قياسا إلى مشواري كله".
 
وأردف: "هذه اللقطة لم يكن من المفترض أن تحدث، هذا التوتر في برلين وهذه الإهانات والسلوكيات العدائية".
 
وشرح الدولي الإيطالي السابق ما حدث بينه وزيدان بقوله: "عرض علي زيدان منحي قميصه (بعد المباراة) فقلت له لا، بل إنني أفضل أخته، هنا استدار وكانت ردة الفعل (النطح) التي شاهدها الجميع، منذ ذلك الوقت لم أقابله (زيدان)".
روسيا اليوم
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