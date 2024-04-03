النصر يسحق أبها.. وهاتريك جديد لرونالدو

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يواصل النجم الدولي البرتغالي، وهداف فريق النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، هوايته في تسجيل الأهداف والثلاثيات، وآخرها ثلاثيته أمام فريق أبها ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

فقد تمكن رونالدو من تسجيل هاتريك خلال مباراة النصر وأبها، ضمن الجولة 26 من البطولة السعودية، والتي نجح فيها فريق النصر في اكتساح أبها بثمانية أهداف دون رد، ليرفع النصر رصيده من النقاط إلى 62، في المركز الثاني خلف الهلال.

وسجل رونالدو أهدافه في الدقائق 11 و21 و42، ليرفع رصيده في صدارة هدافي الدوري السعودي إلى 29 هدفا.

وسجل السنغالي ساديو ماني هدفا بالدقيقة 33، ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة السعودية إلى 10.

باقي أهداف النصر أحرزها، عبدالرحمن غريب، في الدقيقة 51، وعبد العزيز العليوة في الدقيقتين63 و86.