في سباق اللقب.. كلوب يوجه رسالة للاعبي ليفربول

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قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد فوز فريقه على برايتون آند هوف ألبيون 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد قلب تأخره، الأحد، إن قدرة فريقه على الحفاظ على تماسكه والتحلي بالإيجابية يمكن أن تحدث الفارق في سباق المنافسة على لقب البطولة.

وتقدم برايتون بهدف بعد مرور 84 ثانية من خلال لاعبه داني ويلبيك، لكن ليفربول حافظ على تماسكه ونجح في حسم النقاط الثلاث عن طريق هدفي لويس دياز ومحمد صلاح بعد ذلك.

وبهذا يكون ليفربول فاز بسبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد نجاحه في قلب تأخره، وقال كلوب إن فريقه قطع شوطا طويلا في تطوير قوته الذهنية الجماعية.

وقال المدرب الألماني للصحفيين الليلة الماضية: "عندما أتحدث عن توتر المجموعة بالكامل فإننا كنا أكثر توترا قبل أعوام".

وأضاف: "هذه مدة طويلة لكنه تطور كان لابد لنا من تحقيقه بطريقة جماعية... لو أننا جميعا نجحنا في هذا تكون أمامنا فرصة وإن لم نفعل لا يزال أمامنا فرصة لكنها أكثر صعوبة فقط. ولهذا السبب نحاول التحلي بالإيجابية دائما في جميع هذه اللحظات".

وأوضح كلوب الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم: "نحن إلى جانب فريقين آخرين نقاتل للفوز بأكبر جائزة في كرة القدم الإنجليزية وسنرى كيف سينتهي هذا الصراع. لكني قررت المحاولة بجدية للاستمتاع بهذا".

وينفرد ليفربول الذي سيواجه فريق الذيل شيفيلد يونايتد، الخميس المقبل، بصدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة متقدما بنقطتين على الملاحق المباشر أرسنال وبثلاث نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب.