living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في سباق اللقب.. كلوب يوجه رسالة للاعبي ليفربول

2
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد فوز فريقه على برايتون آند هوف ألبيون 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد قلب تأخره، الأحد، إن قدرة فريقه على الحفاظ على تماسكه والتحلي بالإيجابية يمكن أن تحدث الفارق في سباق المنافسة على لقب البطولة.
 
وتقدم برايتون بهدف بعد مرور 84 ثانية من خلال لاعبه داني ويلبيك، لكن ليفربول حافظ على تماسكه ونجح في حسم النقاط الثلاث عن طريق هدفي لويس دياز ومحمد صلاح بعد ذلك.
 
وبهذا يكون ليفربول فاز بسبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد نجاحه في قلب تأخره، وقال كلوب إن فريقه قطع شوطا طويلا في تطوير قوته الذهنية الجماعية.
 
وقال المدرب الألماني للصحفيين الليلة الماضية: "عندما أتحدث عن توتر المجموعة بالكامل فإننا كنا أكثر توترا قبل أعوام".
 
وأضاف: "هذه مدة طويلة لكنه تطور كان لابد لنا من تحقيقه بطريقة جماعية... لو أننا جميعا نجحنا في هذا تكون أمامنا فرصة وإن لم نفعل لا يزال أمامنا فرصة لكنها أكثر صعوبة فقط. ولهذا السبب نحاول التحلي بالإيجابية دائما في جميع هذه اللحظات".
 
وأوضح كلوب الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم: "نحن إلى جانب فريقين آخرين نقاتل للفوز بأكبر جائزة في كرة القدم الإنجليزية وسنرى كيف سينتهي هذا الصراع. لكني قررت المحاولة بجدية للاستمتاع بهذا".
 
وينفرد ليفربول الذي سيواجه فريق الذيل شيفيلد يونايتد، الخميس المقبل، بصدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة متقدما بنقطتين على الملاحق المباشر أرسنال وبثلاث نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   