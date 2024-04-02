لقطة استبدال مبابي.. ما بين امتعاض النجم وتبرير المدرب

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أعاد المدرب الإسباني لويس إنريكي اللقطة، وقام باستبدال النجم كيليان مبابي في مباراة مهمة، ليثير استياء النجم الفرنسي، وينشر النظريات حول القضية.

خلال مباراة باريس سان جرمان في "ديربي فرنسا" أمام مارسيليا، قرر إنريكه استبدال مبابي وإخراجه من الملعب، في الدقيقة 64، رغم حساسية المباراة.

وكان سان جرمان متقدما بنتيجة 1-0 على غريمه مارسيليا، لكنه كان يلعب بـ10 لاعبين، أمام مارسيليا صاحب المركز السابع.

وبعد أن اكتشف مبابي لحظة التغيير، أبدى امتعاضا كبيرا، وهو ما رصدته كاميرات البث.

تعليق إنريكه

وسؤول مدرب الفريق عن استبدال نجم الفريق وأحد أفضل لاعبي العالم كيليان مبابي، من اللقاء، وكان رده "قاسيا" على الصحفي.

وقال إنريكي: "لا يتفق الأشخاص مع قراري؟ لا أكترث بذلك".

وأضاف: "إنها نفس القصة كل أسبوع، كل أسبوع، الأمر أصبح مملا".

وردد بحزم: "أنا المدرب وأنا أتخذ القرارات كل أسبوع. أفعل الأفضل من أجل باريس سان جرمان، وسأفعل ذلك حتى يومي الأخير في باريس".