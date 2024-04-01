صلاح يضع ليفربول في الصدارة بانتظار موقعة سيتي وأرسنال

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وضع المصري محمد صلاح فريقه ليفربول موقتاً في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز الثمين على برايتون 2-1 الأحد ضمن المرحلة الثلاثين.

وتخلّف ليفربول بهدف مبكر ومفاجئ لداني ويلبيك بعد أقل من دقيقتين قبل أن يدرك الكولومبي لويس دياس التعادل في الدقيقة 27، ويمنح محمد صلاح فريقه الفوز في منتصف الشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن أرسنال الذي يواجه مانشستر سيتي على ملعب الأخير لاحقا في مباراة قمة.

واستعاد ليفربول بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد 3-4 بعد التمديد في ربع نهائي كأس إنجلترا قبل توقّف النشاط أثناء النافذة الدولية، ما حرمه من إمكانية تحقيق رباعية رائعة في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب.

وكان ليفربول أحرز كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على تشلسي 1-0 بعد التمديد أواخر فبراير الماضي وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وينافس بقوة على اللقب المحلي أيضا.

وفاجأ برايتون أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد مرور دقيقة و27 ثانية عندما فشل قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك في تشتيت إحدى الكرات فتهيأت أمام داني ويلبيك على مشارف المنطقة فأطلقها مباشرة في سقف الشباك في مباراته الرقم 100 بألوان فريقه الحالي.

والخسارة هي الأولى لبرايتون في آخر 4 زيارات لملعب أنفيلد وتحديداً منذ سقوطه أمام منافسه 1-2 في نوفمبر عام 2019.

وحافظ ليفربول بالتالي على سجله خالياً من الهزائم على ملعبه في آخر 32 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال ماكاليستر أحد نجوم المباراة "لم نبدأ المباراة كما يجب لكننا كنا نواجه فريقاً رائعاً. لكن في النهاية نجحنا في قلب النتيجة ونحن سعداء".

وعن تمريرته الحاسمة لصلاح قال "طالبني صلاح طوال الأسبوع بتمرير الكرة له، حاولنا في الشوط الأول من دون نجاح قبل أن يظهر علو كعبه في الثاني".