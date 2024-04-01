ثنائية رودريغو في بيلباو تعزز صدارة الريال للدوري الإسباني

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سجل رودريغو هدفا في كل شوط ليقود ريال مدريد للفوز 2-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

ويملك ريال مدريد 75 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني وعشر عن جيرونا صاحب المركز الثالث قبل ثماني جولات على النهاية.

وتلقت آمال بيلباو في إنهاء الموسم بالمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة إذ يتقدم بفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الخامس الذي سيلعب في ملعب فياريال الإثنين.

وافتتح رودريغو التسجيل بعد ثماني دقائق من البداية عندما أطلق تسديدة قوية بهدوء من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة بعد انطلاقة سريعة فشل دفاع بيلباو في التعامل معها ولم يغلق المرمى أمام الجناح البرازيلي.

وكاد أوريلين تشواميني أن يهز الشباك بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى ليفشل ريال في مضاعفة النتيجة.

وفي الدقيقة 73 تلقى رودريغو تمريرة من زميله جود بلينغهام في الجانب الأيمن لمرمى الضيوف إثر هجمة مرتدة ما منحه الوقت والمساحة لدخول منطقة الجزاء وتسديد الكرة في المرمى من مدى قريب.

وعاد بلينغهام من إيقاف مباراتين ليحل محل فينيسيوس جونيور الموقوف في هذه المباراة بعد حصوله على خمسة إنذارات.

في الوقت المحتسب بدل الضائع صفقت جماهير سانتياغو برنابيو بحرارة لإيدر ميليتاو العائد للمشاركة مع ريال بعد غيابه منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعيدا برؤية مدافعه البرازيلي يعود للملاعب، حيث قال: "نحن نتحدث عن واحد من أفضل المدافعين في العالم وهو مهم لنا. إنه بحاجة للوقت ليتأقلم والعودة للعب. نحن بحاجة له في المرحلة الأخيرة من الموسم".

وسيستضيف ريال في المباراة المقبلة مانشستر سيتي في لقاء مثير في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل.

وعن هذه المباراة، قال أنشيلوتي: "نحن نعرفهم جيدا جدا لكن سنركز على أدائنا. نحن بحاجة للأداء بقوة أكثر مما فعلنا اليوم، لكن لا يزال الوقت أمامنا".

وسيلتقي بيلباو مع ريال مايوركا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، وقد قلل المدرب إرنستو بالبيردي سريعا من الهزيمة أمام ريال مدريد، حيث قال: "الآن سنركز على ما ينتظرنا الأسبوع المقبل والقتال في النهائي. علينا أن نواجه الأمر بحماس وتحفيز".