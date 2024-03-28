فوز لبنانيّ في باريس!

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أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن الابداعات اللبنانية تتوالى في المسابقات العالمية حيث يحصد المتبارون اللبنانيون المناصب الأولى والثانية بين مئات المشاركين من مختلف الدول.

وقال:" لا ينقص اللبنانيّون الموهبة ولا الابتكار ولا التصميم ولا المثابرة. فحيث تُعطى لهم الفرصة، يُقدمون ويبرعون ويفوزون، وذلك بفضل الانفتاح اللبناني على الخارج، والعلم والمعرفة وتعدّد اللغات والمرونة التي يتحلّون بها. هذه الميزات تجعل اللبناني يفتخر بمواطنيّته وبوطنه، وهو يبذل كل ما أمكن ليرفع اسم لبنان عالياً."

وكان بوشكيان تبلّغ هذه الليلة فوز السيّدتين نايلة أبو بشارة من زحلة ولارا أبو سمرا بالجائزة الثانية في المسابقة التي نظّمتها Le Cordon Bleu في باريس لمناسبة اقامة الألعاب الاولمبية في فرنسا. تجدر الإشارة إلى أن منظِّمة المباراة التي أطلق عليها "ألوان ومذاق من العالم" تُعدّ أفضل الشبكات التعليمية الدولية في التخصّص الفندقي وفنّ الطبخ. وشارك فيها أكثر من سبعماية متبارية ومتبارٍ عبر فريق مؤلف من شخصين يمثّلان بلدهما، في عرض مهارات الأكل المالح والحلويات. ولقد تأهّل عشرة اشخاص الى النهائيات بينهم الفريق اللبناني المؤلف من لارا ابو سمرا ونايلة ابو بشارة الذي حصد الجائزة الثانية.