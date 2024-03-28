تطورات في قضية داني ألفيش "المتهم بالاغتصاب"

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كشف تقرير صحفي إسباني آخر تطورات موقف البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق تجاه قضيته الشهيرة.

وكانت محكمة إسبانية قد قضت الأسبوع الماضي، بالإفراج المشروط عن ألفيش، في قضية الاغتصاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.

وهذه هي المرة الأولى للاعب البرازيلي منذ أكثر من 14 شهرا التي يخرج فيها من السجن، بعد أن تم القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي في يناير 2023.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألفيش قد يعود للسجن لكن بعد فترة طويلة بعد أن فتحت القضية من جديد.

والعودة قد تبدأ مع مطلع عام 2025 بعد أن تناقش المحكمة الإسبانية طلبا تقدمت به محامية ألفيش عقب حكم الإفراج المؤقت الصادر لصالحه.

وأضافت الصحيفة: "من الصعب أن يتم الاستماع لنتيجة الاستئناف قبل بداية عام 2025، ويمكن استنتاج ذلك من النص الصادر عن محكمة الاستئناف في برشلونة".

ويشار إلى أن ألفيش لا يزال ممنوعا من مغادرة دولة إسبانيا، حيث أقر اللاعب السابق لمنتخب البرازيل بأنه لن يقترب من الضحية مجددا.

واتهم ألفيش البالغ 40 عاما باغتصاب امرأة في ملهى ليلي، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في فبراير الماضي، قبل صدور قرار بالإفراج المشروط.