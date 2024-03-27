living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراجات نارية: البطل الدولي اللبناني رفيق عيد أنهى تحضيراته لسباق البرتغال الدولي

27
MARCH
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أنهى  بطل الدراجات النارية اللبناني رفيق عيد تحضيراته المكثفة للمشاركة في سباق البرتغال الدولي الذي سيقام في بداية شهر نيسان المقبل والمؤهل لرالي دكار الدولي الشهير والذي سينظّم في شهر كانون الثاني المقبل بالسعودية .
 
وانخرط عيد في معسكر تدريبي فردي،دام خمسة ايام،  في مدينة لشبونة البرتغالية، تحت اشراف المدرب البرتغالي المحترف والخبير بيانكي براتا .وتضمّنت التدريبات القيادة يومياً لمدة خمس ساعات على دراجة نارية من طراز "هوندا 450 أر أكس" والتي سيشارك على متنها في الاستحقاق الدولي الكبير .وبات عيد  في جهوزية تامة للمنافسة في السباق الدولي الكبير وتحقيق طموحه.
 
وبعد انتهاء تحضيراته، عاد عيد الى لبنان لبضعة ايام على أن يغادر مجدداً الى البرتغال الاثنين المقبل للمشاركة في السباق الدولي الذي تبلغ مسافته الاجمالية 1758 كلم منها 1009 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها خمس والمقسمة على خمسة ايام بين 2 و6 نيسان المقبل  .
 
ويقول عيد انه استفاد كثيراً من المعسكر الذي انخرط فيه ونفذ تعليمات المدرب براتا وقاد على مسار مماثل للسباق المقبل الذي سيشارك فيه ضمن بطولة العالم. 
 
ووجّه عيد الشكر الى  رعاته وهمMotul (موتول)، Oldtimer middle east (اولدتايمر ميدل ايست) وsofi de france (صوفي دو فرانس).
 
وسيسعى  عيد الى حسم تأهله الى أحد اشهر الراليات في العالم ومواصلة مشوار مشاركاته في سباقات الـ"باها"  والتي استهلها بالمشاركة في "باها" السعودية الذي اقيم في شباط الفائت واحتل خلاله المركز الثالث في فئة المخضرمين.وتتضمّن مسابقة كأس العالم ثماني جولات انطلقت  في السعودية وتنتهي في تشرين الثاني المقبل في الأردن.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   