دراجات نارية: البطل الدولي اللبناني رفيق عيد أنهى تحضيراته لسباق البرتغال الدولي

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أنهى بطل الدراجات النارية اللبناني رفيق عيد تحضيراته المكثفة للمشاركة في سباق البرتغال الدولي الذي سيقام في بداية شهر نيسان المقبل والمؤهل لرالي دكار الدولي الشهير والذي سينظّم في شهر كانون الثاني المقبل بالسعودية .

وانخرط عيد في معسكر تدريبي فردي،دام خمسة ايام، في مدينة لشبونة البرتغالية، تحت اشراف المدرب البرتغالي المحترف والخبير بيانكي براتا .وتضمّنت التدريبات القيادة يومياً لمدة خمس ساعات على دراجة نارية من طراز "هوندا 450 أر أكس" والتي سيشارك على متنها في الاستحقاق الدولي الكبير .وبات عيد في جهوزية تامة للمنافسة في السباق الدولي الكبير وتحقيق طموحه.

وبعد انتهاء تحضيراته، عاد عيد الى لبنان لبضعة ايام على أن يغادر مجدداً الى البرتغال الاثنين المقبل للمشاركة في السباق الدولي الذي تبلغ مسافته الاجمالية 1758 كلم منها 1009 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها خمس والمقسمة على خمسة ايام بين 2 و6 نيسان المقبل .

ويقول عيد انه استفاد كثيراً من المعسكر الذي انخرط فيه ونفذ تعليمات المدرب براتا وقاد على مسار مماثل للسباق المقبل الذي سيشارك فيه ضمن بطولة العالم.

ووجّه عيد الشكر الى رعاته وهمMotul (موتول)، Oldtimer middle east (اولدتايمر ميدل ايست) وsofi de france (صوفي دو فرانس).

وسيسعى عيد الى حسم تأهله الى أحد اشهر الراليات في العالم ومواصلة مشوار مشاركاته في سباقات الـ"باها" والتي استهلها بالمشاركة في "باها" السعودية الذي اقيم في شباط الفائت واحتل خلاله المركز الثالث في فئة المخضرمين.وتتضمّن مسابقة كأس العالم ثماني جولات انطلقت في السعودية وتنتهي في تشرين الثاني المقبل في الأردن.