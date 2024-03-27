living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليفاندوفسكي يحسم قراره من العرض السعودي التاريخي

27
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، قراره بشأن مستقبله، بعد تلقيه عرضا مغريا من السعودية.
 
وتلقى ليفاندوفسكي خلال الأيام القليلة الماضية، عرضا سعوديا، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، مقابل 100 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.
 
ووفقا للإعلامي الرياضي فرناندو بولو عبر صحيفة "موندو ديبورتفو" الإسبانية، أغلق ليفاندوفسكي الباب أمام الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الصيف القادم.
 
وكشف بولو في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن أن المهاجم البولندي البالغ من 36 عاما، يرغب بالاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.
 
ومن ناحيته.. لا يزال مسؤولو برشلونة، يثقون في قدرة ليفانوفسكي على التألق خلال الموسم الرياضي القادم، إلا أن هناك شكوكا بشأن قدرته على استكمال عقده، الذي يمتد حتى 30 يونيو 2026.
 
وأعلن فيرناندو بولو أنه بناء على ذلك، فإن خطة نادي برشلونة، هي استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق الأول، حتى صيف عام 2025، ثم البحث عن مهاجم عالمي، يقود المشروع الجديد، حيث يبقى الحلم الأكبر هو النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   