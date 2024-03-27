انطلاق الدورة الدولية للناشئين بكرة الطاولة النتائج الأولية لمنافسات اليوم الأول

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انطلقت الدورة الدولية للناشئين والناشئات في كرة الطاولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة تحت اشراف الاتحاد الدولي والتي تقام على طاولات "ثانوية الكوثر الرياضية الدولية" في بيروت بمشاركة نحو ماية لاعب ولاعبة من العديد من الجنسيات .

وفي ما يلي النتائج الأولية:

* الذكور:

- 13 سنة وما دون: فاز هوفانيس ميساكيان (سوريا) على سيف الميتاوي (مصر) (3-1)، وخوزين اسكنداروف (كازاخستان) على راي بيرساوي (لبنان) (3-0)، وصلاح علام (مصر) على تافي ساماراويرا (سريلانكا) (3-2)، وأمير شيرييف (أوزبكستان) على محمد سنكري (لبنان) (3-0)، ونوردوليت أزاماتولي (كازاخستان) على حمزة سلمان (مصر) (3-0)، وركان الزوبي (الأردن) على ثيو شنبور (لبنان) (3-0)، وضنار جمال (العراق) على سليم عزت (مصر) (3-1)، وأنديا محمد (العراق) على دانييل سيلونا (مالطا) (3-0)، ولوشينبيك عبدوخاليلوف (أوزبكستان) على آدم الحجاوي (لبنان) (3-0)، وخورشيد أخميدوف (أوزبكستان) على أحمد فحص (لبنان) (3-0)، ونوريسلام قاسيم (كازاخستان) على رامز الدقدوقي (لبنان) (3-0)، ورحماتيلو عبدوراشيدوف (أوزبكستان) على سيف الميتاوي (مصر) (3-0)، وأحمد الحجاوي (لبنان) على هوفانيس ميساكيان (سوريا) (3-0)، وركان الزوبي (الأردن) على ضنار جمال (العراق) (3-0)، ومحمد الخطيب (لبنان) على سليم عزت (مصر) (3-0)، ونوردوليه أزاماتولي (كازاخستان) على محمد سيف (لبنان) (3-1)، ولوشينبيك عبدوخاليلوف (أوزبكستان) على انديا محمد (العراق) (3-0)، وخوسين اسكنداروف (أوزبكستان) على صلاح علام (مصر) (3-0)، وتافي ساماراويرا (سريلانكا) على كمال السكافي (لبنان) (3-0)، وأمير شيرييف (أوزبكستان) على حمزة سلمان (مصر) (3-1)، وآدم الحجاوي (لبنان) على دانييل سيكلونا (مالطا) (3-2).

- 17 سنة وما دون: فاز يوسف اسماعيل (مصر) على كريم عبدالله (لبنان) (3-1) وبنجامن فرجي(ايران) على رالف عساف (لبنان) (3-0)، وألان غورمانغالييف (كازاخستان) على أدهم اسماعيل (مصر) (3-0) وخورشيد أخيميدوف (أوزبكستان) على محمد الدقدوقي (لبنان) (3-0)، ونوريسلام قاسيم (كازاخستان) على مالك نحال (لبنان) (3-0)، ويوسف اسماعيل (مصر) على عيسى الخطيب (لبنان) (3-0)، وأدهم اسماعيل (مصر) على هاني فحص (لبنان) (3-0).

* الإناث:

- 13 سنة وما دون: فازت بيسان شيري (لبنان) على دانا أرنوك (سوريا) (3-1)، وماخليو ماشاريبوفا (أوزبكستان) على ليلي غريب (مصر) (3-2)، وايليونورا شيرييفا (أوزبكستان) على مريم بيروتي (لبنان) (3-1)، ولين ساجير (سوريا) على ديانا الخطيب (لبنان) (3-0)، وأديلينا خاسانوفا (أوزبكستان) على لما الحمصي (لبنان) (3-0)، وندى البدوي (مصر) على بيرلا شيري (لبنان) (3-0)، وفانيسيا الخطيب (لبنان) على لينا الخطيب (لبنان) (3-1)، ورين الخطيب (لبنان) على أندريا السبع (لبنان) (3-0).

- 17 سنة وما دون: فازت هانسيني ماثان (الهند) على فريدة عمر (مصر) (3-1)، وأزيل أيكيباييفا (أوزبكستان) على فيروز الشافعي (مصر) (3-0)، وأروجان كامالوفا (أوزبكستان) على ريتاغ الشافعي (مصر) (3-1)، وفاطمة بيروتي (لبنان) على كريستا نوفل(لبنان) (3-1)، وياسمينا الهبش(لبنان) على جويل كساب (لبنان) (3-0).

يشار الى ان الشركات الراعية هي "العربية للتأمين"،"مياه 1750"،"أوجيرو"،"اكس اكس أل اينرجي" و"البقاعي".