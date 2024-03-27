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بيان من المستشفى المعالج للاعب أحمد رفعت وآخر تطورات حالته الصحية

27
MARCH
2024
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أصدر المستشفى المعالج لأحمد رفعت جناح نادي فيوتشر بيانا رسميا بشأن تطورات حالة اللاعب الأخيرة وذلك بعد تعرضه للإغماء خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.
 
وقال المستشفي في بيانه: "تكليلا لمجهودات الطواقم الطبية في مستشفى زمزم تم نقل اللاعب أحمد رفعت الآن يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 1 صباحا إلى القاهرة".
 
وأضاف: "بناء على رغبة اللاعب وأسرته وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة وذلك بتنسيق من إدارة نادي فيوتشر والطاقم الطبي المسؤول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى".
 
وتعرض أحمد رفعت لحالة إغماء في الدقيقة 88 من مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، حيث سقط على الأرض مغشيا عليه دون أي تدخل، ونزل الجهاز الطبي لفيوتشر إلى أرض الملعب من أجل إفاقته. 
 
وبعد محاولات مكثفة من الأطباء بدأ اللاعب احمد رفعت فى استعادة وعيه بشكل تدريجي، بعدما توقف قلبه لفترة وصلت إلى ساعة ونصف تقريبا، ليتم نقله إلى المستشفى.
روسيا اليوم
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