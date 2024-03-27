مورينيو يكشف سر زياراته المتكررة للسعودية.. ورفضه عرضا مغريا من دوري "روشن"

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كشف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، سر رفضه لعرض مغر للتدريب في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، وسبب زياراته المتكررة إلى المملكة.

وأنهى نادي روما الإيطالي عقده مع مورينيو في يناير 2024، بعد أن أمضى معه لمدة عامين ونصف تقريبا، حقق خلالها لقب دوري المؤتمرات 2022، والوصول لنهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي.

وأشار مورينيو في حوار مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إلى أن: "كريستيانو رونالدو فتح الباب من حيث اعتقاد الناس، أنه من الممكن أن أكون هناك (السعودية) وأن أعيش هناك وأن أستمتع هناك، للاستمتاع بتنمية البلاد التي تريد أن تكون دولة مختلفة مع كرة القدم".

وكشف مورينيو أنه رفض عرضا سابقا من ناد سعودي، بقوله: "عندما تلقيت عرضا، بالطبع كان جيدا من الناحية الاقتصادية، لكن لقد رفضت لأن الأهم بالنسبة لي، كانت أهداف نادي روما في البطولات الأوروبية، كان ذلك أكثر أهمية، كان الالتزام مع فريقي مهما".

وأضاف المدرب الملقب بـ"السبيشال وان": "إذ سألتني عن المستقبل (حول التدريب في السعودية)، كما تعلمون، التجربة علمتني ذلك، أن لا أقول: لا أبدا، ولكن إذ سألتني لماذا أسافر إلى السعودية، أسافر إليها لأنني أستمتع خلال أيام قليلة بمشاهدة الملاكمة وفورمولا 1 مع الأصدقاء، وليس لأنني سأوقع عقدا مع أحد الأندية".

وكشف جوزيه مورينيو، البالغ من العمر 61 عاما: "لدي الوقت إلى نهاية الموسم الجاري لاتخاذ أفضل قرار بالنسبة لي".