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ليخرج من السجن.. كشف حقيقة دفع زميل ألفيس مليون يورو

27
MARCH
2024
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ترددت أنباء حول تدخل الدولي الهولندي ممفيس ديباي، لاعب أتلتيكو مدريد، لمساعدة صديقه اللاعب البرازيلي داني ألفيس على الخروج من السجن.
 
وكان داني ألفيس حُكم عليه في فبراير الماضي بالسجن 4 سنوات و6 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة.
 
وغادر ألفيس السجن، الاثنين، بعدما قضى فيه عاما وشهرين، عقب دفع الكفالة البالغة مليون يورو، التي طلبتها المحكمة الإقليمية في برشلونة.
 
حقيقة "مساعدة" ممفيس
 
ومع انتشار أنباء تكفل الهولندي ممفيس ديباي، بمبلغ كفالة ألفيس، نفى وكيل أعمال اللاعب الخبر بشكل قاطع مؤكدا أنه يندرج تحت خانة "الأخبار الزائفة".
 
وقال وكيل أعمال ممفيس، سيباستين ليدور: "إنها أخبار كاذبة، وليست صحيحة على الإطلاق" وفقا لموقع جول.
 
وطلب ليدور أيضا "تصحيح هذا الادعاء على المستوى الرسمي"، بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين.
 
يذكر أن ممفيس كان زميل ألفيس في برشلونة لموسم واحد فقط، 2021-2022، ولكن جمعتهما علاقة صداقة منذ وقتها.
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