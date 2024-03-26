living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملك الأردن يفاجئ الحسين عموتة بـ "طلب"

26
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طلب الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن من مدرب منتخب النشامى الحسين عموتة استمراره في مهمته للوصول إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال حفل استقبال أقامه في القصر الملكي أمس الاثنين.
 
ووجه الملك طلبه هذا لعموتة أمام طاقمه واللاعبين، حيث تم تكريمهم بمناسبة وصول النشامى لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية إلى الدور النهائي من بطولة كأس آسيا، وتخلل الحفل توزيع ميداليات "اليوبيل الفضية" على اللاعبين بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة وطاقمه المساعد المغربي.
 
وأكد الملك الأردني أنه فخور بالإنجاز الذي حققه النشامى، معبرا عن شكره لعموتة على نجاحه في إضفاء البهجة والسرور على الشعب الأردني من خلال أدائهم المتميز في بطولة كأس آسيا.
 
وخاطب عاهل الأردن عموتة: "كوتش حسين إن شاء الله بدنا مساعدتك في كأس العالم 2026".
 
وتابع: "واجبنا اليوم نوقف معكم. كل الدعم".
 
مضيفا: بدي المعنوية تكون عالية جدا. وحبيت أشكركم على الأخلاق لأنه أول مرة أشوف فريق بعلاقته العالية مع الجمهور ومع الشعب الأردني.
 
وختم: "ظلكم مثل هيك. وأنا فخور جدا جدا. وأي شيء بدكم منا إحنا جاهزين".
 
وينتظر أن يقود الحسين عموتة مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره الباكستاني، اليوم الثلاثاء 26 مارس، برسم الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   