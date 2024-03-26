ملك الأردن يفاجئ الحسين عموتة بـ "طلب"

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طلب الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن من مدرب منتخب النشامى الحسين عموتة استمراره في مهمته للوصول إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال حفل استقبال أقامه في القصر الملكي أمس الاثنين.

ووجه الملك طلبه هذا لعموتة أمام طاقمه واللاعبين، حيث تم تكريمهم بمناسبة وصول النشامى لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية إلى الدور النهائي من بطولة كأس آسيا، وتخلل الحفل توزيع ميداليات "اليوبيل الفضية" على اللاعبين بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة وطاقمه المساعد المغربي.

وأكد الملك الأردني أنه فخور بالإنجاز الذي حققه النشامى، معبرا عن شكره لعموتة على نجاحه في إضفاء البهجة والسرور على الشعب الأردني من خلال أدائهم المتميز في بطولة كأس آسيا.

وخاطب عاهل الأردن عموتة: "كوتش حسين إن شاء الله بدنا مساعدتك في كأس العالم 2026".

وتابع: "واجبنا اليوم نوقف معكم. كل الدعم".

مضيفا: بدي المعنوية تكون عالية جدا. وحبيت أشكركم على الأخلاق لأنه أول مرة أشوف فريق بعلاقته العالية مع الجمهور ومع الشعب الأردني.

وختم: "ظلكم مثل هيك. وأنا فخور جدا جدا. وأي شيء بدكم منا إحنا جاهزين".

وينتظر أن يقود الحسين عموتة مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره الباكستاني، اليوم الثلاثاء 26 مارس، برسم الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.