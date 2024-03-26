مخاوف غربية من احتمال وقوع هجمات إرهابية في الألعاب الأولمبية

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يخشى المسؤولون الغربيون وممثلو أجهزة المخابرات الغربية من وقوع هجمات إرهابية محتملة خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقال إدموند فيتون براون، المسؤول السابق في الأمم المتحدة والمستشار الحالي لمشروع مكافحة الإرهاب غير الحكومي، إن الألعاب ستكون هدفا ممتازا للإرهابيين.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ممثلي وكالات الاستخبارات الغربية يتفقون معه، ومن وجهة نظرهم، هناك العديد من الخلايا النائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش" في أوروبا.

ومن المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

وسمح للروس والبيلاروس بالمنافسة في الألعاب الأولمبية بوضع محايد. وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في ألعاب 2024، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.