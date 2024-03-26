هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" ويرتدي قميص ريال مدريد مرة أخرى؟

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أفادت تقارير صحفية بإمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي الحالي، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" وارتداء قميص ريال مدريد الإسباني مرة أخرى.

ورحل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد صيف 2018، صوب فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي لعب له من قبل لمدة 3 مواسم، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم ونصف الموسم، ومن ثم الانتقال إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023.

وذكرت العديد من التقارير السعودية خلال الأيام الأخيرة أن كريستيانو رونالدو قد يكون حاضرا في مباراة استعراضية بين نادي النصر وفريقه الأسبق ريال مدريد بمناسبة افتتاح ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي بشكله الجديد.

وأشار البعض إلى أن النجم البرتغالي سيلعب شوطا مع ناديه الحالي النصر وآخر مع ريال مدريد.

وذكر موقع "شوووت" السعودي، يوم أمس الأحد، أن إدارة ريال مدريد ترغب في تواجد كريستيانو رونالدو خلال حفل افتتاح ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأضاف أن النصر لم يتلق أي طلب رسمي من جانب ريال مدريد لخوض مباراة ودية بمناسبة ذلك الحدث.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يحدد فيه ريال مدريد أي موعد لافتتاح "سانتياغو برنابيو" بحلته الجديدة بعد تجديده على مدار السنوات الأخيرة.

يذكر أن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) قضى 9 مواسم داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، وتحديدا في الفترة من 2009 إلى 2018، ويعتبر الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا، وقاد "الميرينغي" للتتويج بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.